Pembrolizumab viser god effekt på triple negativ brystkræft

Læger kan se frem til endnu et immunterapimiddel i deres arsenal til behandling af brystkræft. Først fik de atezolizumab, og nu viser et fase 3-studie med pembrolizumab også positive resultater.

Immunterapi ser ud til at være vejen frem, når det gælder behandling af nogle former for brystkræft. For nylig blev atezolizumab godkendt til behandling af kvinder med triple negativ brystkræft, og nu viser et fase 3-studie med pembrolizumab, at også denne immunterapi har en god effekt på patientgruppen.

Forskningen er offentliggjort på en virtuel præsentation fra ASCO 2020 (American Society of Clinical Oncology’s årlige kongres), der i år måtte flytte online på grund af coronapandemien.

Forskningsresultatet glæder professor og overlæge Anders Bonde Jensen ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Han har i forbindelse med ASCO læst om de nye forskningsresultater og ser frem til i næste uge at bruge tid på at nærstudere dem.

»Det er måske ikke det store nybrud, men det bekræfter, at immunterapi er en god behandlingsform til i hvert fald nogle kvinder med triple negativ brystkræft. Vi har allerede ét middel i form af atezolizumab, men det er altid godt at have flere,« siger Anders Bonde Jensen.

Virker særligt godt på patienter med høj CPS-score

I studiet (KEYNOTE-355) behandlede forskerne 847 kvinder med triple negativ brystkræft med enten pembrolizumab plus forskellige former for kemoterapi eller placebo plus kemoterapi.

Kvinderne var tidligere ubehandlede og havde brystkræft, der ikke kunne fjernes med kirurgi.

Patienterne blev desuden stratificeret efter kemotype, PD-L1-status, og om de tidligere havde været behandlet med kemoterapi af samme type.

Resultatet af undersøgelsen viste, at pembrolizumab signifikant forlængede den progressionsfrie overlevelse hos kvinder med en CPS-score på over 10 (udtryk for graden af overudtrykt PD-L1). Her var den progressionsfrie overlevelse hos patienter i behandling med pembrolizumab 9,7 mdr. mod 5,6 mdr. i placebogruppen

For patienter med CPS over 1 var resultatet ikke signifikant, men den progressionsfrie overlevelse i pembrolizumabgruppen nåede alligevel op på 7,6 mdr. mod 5,6 mdr. i placebogruppen.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at effektiviteten af behandlingen med pembrolizumab stiger med CPS-scoren.

Antallet af alvorlige bivirkninger var på samme niveau ved de to behandlinger.

Undergrupperne er de vigtige

Forsøget er stadig i gang, og det bliver ifølge Anders Bonde Jensen interessant at se de endelige resultater og specielt se, hvordan behandlingen med pembrolizumab virker hos forskellige subgrupper af patienter.

Det vil ifølge den danske overlæge være der, at det kan blive relevant at have mere end én form for immunterapi i værktøjskassen.

»Pembrolizumab og atezolizumab er jo ikke blevet målt op imod hinanden, så man kan ikke sige, om det ene er bedre end det andet, men det kan senere hen vise sig, at det ene virker rigtig til nogle patienter, mens det andet virker godt til andre. Der kan også være forskel i bivirkningsprofil, som gør, at vi gerne vil have flere mulige behandlinger til patienterne. Derudover er det også godt at have et alternativ, når myndighederne skal købe ind til os. Immunterapier er generelt ikke billige og de bliver ikke billigere af at være de eneste på markedet,« siger Anders Bonde Jensen.

Læs abstract her.

Se video med præsentation af studiet her (kræver login til ASCO)