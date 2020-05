Behandling med fire lægemidler forlænger overlevelsen hos patienter med lungekræft

Forskere er i et klinisk fase 3-studie gået all-in og har behandlet patienter med ikke-småcellet lungekræft med en kombination af to immunterapier og to kemoterapier. Resultatet viser en gevinst på fem mdr. mere at leve i. Dansk forsker minder om afvejningen af bivirkninger mod overlevelse.