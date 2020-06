Immunterapi på vej til patienter med særlig tarmkræft-mutation

Cirka fem til 10 pct. af alle patienter med kolorektalkræft har den såkaldte dMMR-mutation, og netop den gruppe af patienter kan muligvis snart se frem til at få immunterapi som en af behandlingsmulighederne. Det sker med offentliggørelsen af resultaterne af et fase 3-studie med immunterapien pembrolizumab.

Resultaterne viser, at patienternes progressionsfrie overlevelse blev fordoblet ved behandling med pembrolizumab i forhold til behandling med kemoterapi.

Forskningen er offentliggjort på en virtuel præsentation fra ASCO 2020 (American Society of Clinical Oncology’s årlige kongres), der i år måtte flytte online på grund af coronapandemien.

Forskningsresultatet glæder klinisk lektor Laurids Poulsen ved onkologisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital. Han har i forbindelse med ASCO fulgt med i den videopræsentation, som forskerne har lavet omkring deres resultater.

»Inden for kolorektalkræft har vi stået lidt på perronen, mens alle andre er hoppet ombord på toget med immunterapi. Nu ser det dog ud til, at vi også snart kan behandle nogle af vores patienter med et immunterapimiddel, der samtidig kommer med få bivirkninger,« siger Laurids Poulsen.

Immunterapi fordoblede den progressionsfrie overlevelse

I det nye studie blev 307 patienter randomiseret til at blive behandlet med enten pembrolizumab eller kemoterapi.

Patienterne kunne ved sygdomsprogression krydse over fra immunterapi til kemoterapi eller omvendt.

Behandlingen fortsatte i op til to år, eller indtil patienterne oplevede for mange bivirkninger, eller lægerne af andre årsager valgte at stoppe behandlingen.

Ved tidspunktet for analysen havde forskerne fulgt patienterne i gennemsnitligt 28,4 mdr. for patienter i behandling med pembrolizumab eller 27,2 mdr. for patienter i behandling med kemoterapi.

Efter 12 og 24 mdr. var den progressionsfrie overlevelse for patienter i behandling med pembrolizumab hhv. 55,3 mdr. og 48,3 mdr. For patienter i behandling med kemoterapi var den progressionsfrie overlevelse hhv. 37,3 mdr. og 18,6 mdr.

Den mediane progressionsfrie overlevelse var 16,5 mdr. for patienter i behandling med pembrolizumab og blot 8,2 mdr. for patienter i behandling med kemoterapi.

Den mediane responsrate var inden for forsøgsperioden ikke opnået for patienter i behandling med pembrolizumab, mens det tilsvarende tal for patienter i behandling med kemoterapi var 10,6 mdr.

Andelen af patienter, som oplevede stadie tre til fem bivirkninger var 22 pct. i gruppen af patienter, som blev behandlet med immunterapi, mod 66 pct. af patienterne i kemoterapigruppen. Én af patienterne i behandling med kemoterapi døde under behandling som følge af en alvorlig bivirkning.

»Den generelle overlevelse for denne gruppe patienter er normalt ikke særligt god, så det er opmuntrende resultater at se så god progressionsfri overlevelse. Særligt opmuntrende er det, at immunterapien kommer med så få bivirkninger, for det betyder, at patienter kan opretholde deres normale tilværelse og gå på arbejde mm. Nu bliver det interessant at se, hvordan data for overlevelse ser ud, når studiets forskere på et tidspunkt kommer ud med dem, men det tegner lovende,« siger Laurids Poulsen.

Læs abstract her.

Se video med præsentation af studiet her (kræver login til ASCO)