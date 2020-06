Den virtuelle ASCO-kongres bød på opløftende resultater, der varsler nye behandlingsmuligheder for lungekræft, ovariekræft og endetarmskræft, der for bare få år siden stort set var lig med en dødsdom.

Få overblikket over ASCO

ASCO er slut for denne gang. Men fortvivl ikke, hvis du prioriterede at holde fri og nyde det gode Pinsevejr. På grund af COVID 19 blev kongressen gennemført som en ren virtuel begivenhed, så der er stadig mulighed for at se de forskellige video sessioner.

Og selv mange nok har savnet inspirationen ved at opleve ASCO live med summende kongressale, så vrimler det med gode nyheder og spændende forskning.

Igen i år er der opløftende at se, hvordan det spirer frem med nye behandlinger og resultater, for kræftformer som lungekræft, ovariekræft og endetarmskræft, der for bare få år siden stort set var lig med en dødsdom.

Der er nu femårs-data på alectinib til behandling af ALKplus-ikke-småcellet lungekræftlungekræft, som rammer 30 til 50 danskere om året. Det er en lille sugruppe, men resultaterne er ekstraordinært gode. Data fra det såkaldte ALEX-studie viser, at efter fem år er overlevelsen stadig over 60 pct. Går man bare 10 år tilbage i tiden, var den mediane overlevelse for den samlede gruppe af patienter med uhelbredelig lungekræft 10 til 12 mdr.

Overlevelse hos patienter med lungekræft er ekstraordinær god efter fem år

Også ovariekræft, som i årevis, har haft meget dårlig prognose, oplever nu fremgang. Et fase 3-studie med olaparib, viser, at lægemidlet kan øge overlevelsen med næsten 13 måneder hos kvinder, der har oplevet tilbagefald efter behandling med kemoterapi for kræft i æggestokkene, og som har BRCA 1- eller BRCA 2-mutationer.

Olaparib øger chancerne for at overleve ovariekræft

Det tredje område, hvor der markant fremgang, er kolorektal kræft, som endelig får nytte af immunterapi, som giver god effekt til patienter med dMMR-mutation.

Immunterapi på vej til patienter med særlig tarmkræft-mutation

Ligeledes er der godt nyt til patienter med fremskreden endetarmskræft, hvor Pembrolizumab fordobler den progressionsfrie overlevelse.

Immunterapi fordobler progressionsfri overlevelse hos patienter med endetarmskræft

