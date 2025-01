Det kom som et chok for medarbejderne på Gastroenheden på Amager og Hvidovre Hospital, da de i midten af december blev bekendt med, at deres gastromedicinske cheflæge Inge Nordgaard-Lassen var blevet fyret. Den samlede lægegruppe på afdelingen mener ikke, at den tilbageværende ledelse, der består af en kirurg og en sygeplejerske, har de nødvendige specialekompetencer til at varetage den gastromedicinske sektions interesser. Derfor håbede lægegruppen i december, at hospitalsdirektionen i det mindste ville genopslå stillingen som gastromedicinsk cheflæge. Men det,...