I to år har Pia Thaning stået i spidsen for Afdeling for Lunge-, Hormon og Stofskiftesygdomme på Amager og Hvidovre Hospital som konstitueret cheflæge. Nu overtager hun roret permanent for afdelingen, som hun selv med et smil kalder ‘afdeling for stort og småt’. Det skriver Amager og Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse. Pia Thaning kom til Amager og Hvidovre Hospital tilbage i 2011, hvor hun straks følte sig hjemme: »Jeg oplevede en meget stærk kultur i forhold til etisk tryghed...