Hele 47 pct. af overlægerne, ledende overlæger og cheflægerne har oplevet symptomer på stress inden for den seneste måned. Det viser en ny analyse fra Overlægeforeningen. Ud af de 47 pct. har 16 pct. søgt professionel hjælp, og 66 pct. af dem mener, at stress går ud over kvaliteten i deres arbejde. Og disse tal skal man tage alvorligt, mener Susanne Wammen, der er formand for Overlægeforeningen: »Som overlæger bliver vi udsat for et stort pres en gang imellem. Det...