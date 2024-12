Cheflæger giver førstehjælp til nye cheflæger

Hvis man er bange for at blive isoleret fra fællesskabet og selv skulle opfinde den dybe tallerken i jobbet som cheflæge, er der hjælp at hente. Cheflæge Poul Henning Madsen har taget initiativ til at række ud til sine kolleger, der nu er blevet en del af Lægeforeningens mentorordning.