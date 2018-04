Herlev og Gentofte Hospital ansætter ny ledende overlæge i Gastroenheden

Gastroenheden på Herlev Gentofte Hospital har per 1. april ansat Benedicte Vibjerg Wilson som ny ledende overlæge, oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

»Det er med glæde og stolthed, at jeg har accepteret tilbuddet om at prøve kræfter med stillingen som ledende overlæge på Gastroenheden. Jeg går til opgaven med stor ydmyghed, men også med energi og passion for faget. Mine visioner er høj faglighed, ordentlighed og et godt arbejdsmiljø for alle i afdelingen. Samtidig vil jeg lægge alle mine kræfter i at bidrage til at konsolidere afdelingens position i toppen både nationalt og internationalt,« siger Benedicte Vibjerg Wilson i en kommentar.

Benedicte Vibjerg Wilson er speciallæge i medicinsk gastroenterologi fra Region Syddanmark 2004. Hun kommer fra en stilling som ledende overlæge på Medicinsk Afdeling i Nykøbing F. Derudover er hun næsten færdig med en master i Offentlig Ledelse fra Syddansk Universitet.

»Vi er utrolig glade for at kunne byde Benedicte Wilson velkommen. Hun har store faglige ambitioner og er samtidig meget optaget af, at der er et godt arbejdsmiljø, og at patienter og pårørendes behov er i centrum,« udtaler vicedirektør Pernille Slebsager.