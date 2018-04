Nye tal fra Region Hovedstaden viser, at ni patienter med kræft i bugspytkirtlen, i marts valgte at vente længere tid på at få en tid hos deres primære sygehus i stedet for at tage imod et tilbud fra et andet sygehus.

Supplerende indberetninger til Sundhedsstyrelsen om maksimale ventetider viser, at flere patienter i Region Hovedstaden med kræft i bugspytkirtlen vælger at overskride den maksimale ventetid på at blive udredt eller blive behandlet, i stedet for at tage imod et tilbud fra et andet sygehus.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

De har i alt modtaget ni supplerende indberetninger fra alle fem regioner for marts 2018, hvor alle ni indberetninger kommer fra Region Hovedstaden.

»De supplerende indberetninger for marts 2018 viser, at Region Hovedstaden endnu ikke er kommet i mål med at sikre, at der er en tilstrækkelig operationskapacitet til at operere patienter med kræft i bugspytkirtlen. Derfor følger Sundhedsstyrelsen fortsat udviklingen på området tæt, og vi forventer, at den nødvendige kapacitet er plads inden for de kommende måneder,« siger enhedschef Janet Samuel.

Region Hovedstaden har oplyst Sundhedsstyrelsen, at de er i gang med at opbygge ekstra kapacitet for at kunne behandle patienter med bugspytkirtelkræft inden for de maksimale ventetider. Regionen forventer, at kapaciteten vil være tilstrækkelig ved begyndelsen af 2. kvartal 2018.

Sundhedsministeren valgte i 2017 at indføre en supplerende indberetningspligt til de maksimale ventetider, hvor regionerne skal oplyse sundhedsstyrelsen, hvor mange patienter inden for udvalgte kræftformer, der har valgt at vente længere end de maksimale ventetider foreskriver.