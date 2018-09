En ny teknik, som aktuelt er under afprøvning på Bispebjerg Hospital, rummer potentiale til at kunne afgøre, hvilke patienter med svær astma, der vil have bedst effekt af hvilket nyt biologisk lægemiddel.

PARIS (Dagens Medicin) – En gentest, som forskere på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital har været med til at udvikle, kan få betydning for mulighederne for at kunne tilbyde patienter med svær astma en mere individualiseret medicinsk behandling med de nye typer biologiske lægemidler på området. Det peger resultaterne af en undersøgelse, som læge, ph.d.-studerende […]