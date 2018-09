Professor Charlotta Pisinger er stærkt bekymret for ‘heated tobacco’ som er tobaksindustriens seneste tiltag for at fastholde rygere, og tiltrække nye generationer af rygere. Europæiske lungelægers organisation advarer mod produkterne.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

PARIS (Dagens Medicin) – Der er et akut behov for regulatoriske og politiske tiltag, som kan dæmme op for tobaksindustriens seneste forsøg på at fastholde- og tiltrække nye rygere – de såkaldte ‘heated tobacco’ produkter, som aktuelt markedsføres overalt i de mere velstående lande. Det mener Charlotta Pisinger, klinisk professor i tobaksforebyggelse på Center for […]