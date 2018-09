PARIS (Dagens Medicin) – Efter indførelsen af opfølgning og kontroller med brug af CT-scanninger er overlevelsen blandt lungekræftpatienter, der blev behandlet med henblik på overlevelse, men alligevel efterfølgende fik tilbagefald af sygdommen, blevet markant forbedret.

Det viser resultaterne af en undersøgelse, som overlæge Niels-Christian Hansen, lungemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital, har præsenteret på ERS.

Opfølgning med CT-scanninger til lungekræftpatienter, der tidligere var blevet behandlet med henblik på overlevelse, blev nationalt indført i 2011, men indført året før i Region Syddanmark. I undersøgelsen har Niels-Christian Hansen set på overlevelsen blandt de lungekræftpatienter, der i perioden 2005-2010 i regionen blev behandlet med henblik på overlevelse, og sammenlignet med den tilsvarende patientgruppe fra 2010-2015.

Efter indførelsen af hyppige CT-opfølgningskontroller til denne gruppe af lungekræftpatienter, er femårsoverlevelsen steget fra 10 til 15 pct.

CT-scanninger er den eneste mulige årsag

Selv om Niels-Christian Hansen ikke kan sige, at det entydigt er tilbuddet om CT-kontroller, som er årsagen til den forbedrede overlevelse, kan han ikke pege på andre faktorer, som kan forklare stigningen.

»CT-baseret opfølgning er den væsentligste faktor i den forbedrede femårsoverlevelse. Det er det rigtige at gøre for denne gruppe patienter,« siger Niels-Christian Hansen, der ser CT- opfølgningerne som endnu et led i en positiv udvikling for lungekræftpatienterne.

»Vi er blevet bedre til at finde de rette patienter til kurativ behandling. Her spiller indførelsen af PET-CT undersøgelser en vigtig rolle. Det har betydet, at gruppen af patienter, vi behandler med henblik på overlevelse, er vokset betydeligt, og at flere patienter kan tilbydes strålebehandling. Nu kan vi bruge CT-kontroller til at fange flere af de kurativt behandlede, der får tilbagefald, og ofte i et tidligt stadie,« siger Niels-Christian Hansen.

Muligheden for at finde patienter med tilbagefald tidligt hænger sammen med hyppige CT-kontroller i de første år efter den kurative behandling.

»I de første to år, hvor de fleste tilbagefald sker, får de CT-kontroller hver tredje måned, og derefter hvert halve år. Baseret på vores data ville vi formodentlig miste muligheden for at fange halvdelen af de tidlige recidiver – som ofte er de mere aggressive, hurtigt voksende kræftformer – hvis der var større intervaller mellem kontrollerne,« siger Niels-Christian Hansen, der forventer at præsentere yderligere data på området ved Dansk Lunge Cancer Gruppes årsmøde til november.