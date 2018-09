Fedme er en risikofaktor for astma, men et nyt studie viser, at det omvendte også gælder: Personer med astma har højere risiko for at udvikle fedme.

Personer med astma har højere risiko for at udvikle fedme

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie viser, at personer med astma har højere risiko for at udvikle fedme. Studiet viser yderligere, at personer, som udvikler astma som voksne eller lider af ikke-allergisk astma, har højest risiko. Forskerne bag forskningsresultatet foreslår, at koblingen mellem astma og fedme er mere kompleks, end forskere hidtil har troet, og derfor skal der […]