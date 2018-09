Næsten hver femte af rygere og eks-rygere, der blev undersøgt for KOL i almen praksis, viste sig at have KOL, viser resultater af den hidtil største undersøgelse på området, som er præsenteret på ERS-kongressen i Paris.

PARIS (Dagens Medicin) – 17,7 pct. af 6.710 rygere og eksrygere, der hos egen læge blev undersøgt for mulig KOL, viste sig at have sygdommen. Det viser de samlede resultater af to ens undersøgelser fra 2010 og 2015, som læge, ph.d.-studerende Oliver Djurhuus Tupper har præsenteret på ERS på vegne af blandt andre medicinstuderende Andreas […]