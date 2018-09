Danske undersøgelser præsenteret på ERS-kongressen afkræfter tidligere formodninger om bivirkninger til hyppigt anvendte astmamidler. Forskerne har benyttet ny farmakoepidemiologisk metode til at screene for bivirkninger.

PARIS (Dagens Medicin) – Hyppigt anvendte astma- og KOL-midler som inhalationsmidlerne langtidsvirkende beta2-agonister, langtidsvirkende antikolinerge lægemidler og inhalerede kortikosteroider ser ikke ud til at øge risikoen for urinvejsinfektioner. Tilsvarende er der intet som tyder på, at tabletbehandling med astmamidlet montelukast øger- eller beskytter mod hjerte-kar-bivirkninger. Det viser resultaterne af to undersøgelser, som læge, ph.d., ekstern […]