Compliance spænder stadig ben for astmapatienterne

Med biologisk medicin kan mange flere patienter, der lider af svær astma få det meget bedre. Noget så simpelt som at få patienterne til at tage den ordinerede medicin står dog stadig i vejen for, at mange patienter med astma kan få det meget bedre. Det forklarer Charlotte Suppli Ulrik, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.