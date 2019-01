Ny forskning viser, at kvinder med astma i højere grad har brug for fertilitetsbehandling end kvinder uden astma.

Kvinder med astma har i højere grad brug for fertilitetsbehandling end kvinder uden astma. Det viser et ny forskning fra Hvidovre Hospital. Forskerne bag studiet fulgte en række gravide kvinder med og uden astma. For kvinderne med astma havde 12 pct. brug for fertilitetsbehandling, mens antallet for kvinder uden astma var 8 pct. Det er ikke […]