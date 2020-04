Fra fire dødsfald om måneden til fire dagligt

Antallet af coronasmittede ligger langt under den famøse grønne kurve, og antallet af smittede er på vej ned. Det er budskabet fra regeringen og myndighederne, og det kan også mærkes på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Her fortæller professor og overlæge Thomas Benfield, at efter at have nået toppen af epidemien, er der generelt kommet mere ro på. Men i ugen op til og i selve påsken, har det været hårdt arbejde.

På min afdeling så sygeplejerskerne nærmest kun død og ødelæggelse, og det er tungt, når det kun går den vej

»Vi er en afdeling, der er vant til fire dødsfald om måneden, men her oplevede vi en tid med fire dødsfald om dagen. Jeg kommer også på andre covid-afdelinger og ser, at de ikke oplever samme antal dødsfald, men på min afdeling så sygeplejerskerne nærmest kun død og ødelæggelse, og det er tungt, når det kun går den vej,« siger Thomas Benfield.

Afdelingen har tilkaldt en hospitalspræst, som kan tale med personalet, der har brug for en snak om de ting, de har oplevet eller om meningen med livet. Thomas Benfield anslår, at nogle af hans kolleger også kan få brug for psykologisk hjælp.

»Vi vil som sundhedsmedarbejdere også gerne opleve, at nogle af vores patienter bliver udskrevet. Idet vi er den afdeling med de sværeste covid-tilfælde, er der bare langt imellem dem,« siger han.

COVID-19 påvirker patienter præcis som forventet

Det er dog blevet bedre siden i lørdags, og Thomas Benfield kan se den knækkede kurve afspejlet på antallet af indlæggelser. For hvor der i tiden op til påske var fem til ti daglige indlæggelser, er der nu et mindre antal nye patienter hver dag.

»Det er rart, at der er kommet et lille pusterum, så vi kan indhente noget af det, vi ikke har nået. Der er mange, der har arbejdet ekstra timer og haft lange dage, det gælder både os med kontakt til patienterne, men også dem der bygger hospitalet om og sørger for, at alle andre ting fungerer,« siger Thomas Benfield.

Der har da også været tid til påskeferie for nogle af de ansatte på afdelingen, og Thomas Benfield oplever trods en hård tid, at der fortsat er en positiv ånd på hospitalet, om at her en opgave, som skal løses i fællesskab.

Han har tidligere fortalt, at det at være en del af et sundhedsvæsen, hvor der sker historisk hurtige forandringer, giver ham et kæmpe boost, der gør, at han kan arbejde fra han står op, til han går i seng. Sådan har det også været for infektionsmedicineren i påskens helligdage.

»Det er jo det her, jeg er uddannet og trænet til. Hvis jeg som infektionsmediciner ikke synes, at en pandemi er interessant arbejde, skulle jeg nok finde noget andet at lave,« siger Thomas Benfield.

Der har dog ikke været meget ny viden at hente i de seneste uger.

»Vi har ikke lært noget nyt, for virussen er præcis, som vi havde forventet og har set i udlandet. Patienterne er lige så syge, som jeg har læst beskrevet, men det kan for andre være overraskende at opleve så syge patienter på vores afdeling, som i denne tid mere ligner en intensiv afdeling. Hvis jeg kigger på situationen fra oven, så passer sygdommen med det, vi havde forventet. Jeg er bare glad, for at vi var advaret på forhånd, og at vi havde sørget for, at der var kapacitet nok,« siger Thomas Benfield.

Rigtig strategi

I værste fald vurderede myndighederne i midten af marts, at en halv million danskere kunne blive smittet med COVID-19, og hospitalerne gjorde klar til at over 1.000 patienter kunne blive lagt i respirator.

Hvis jeg som infektionsmediciner ikke synes, at en pandemi er interessant arbejde, skulle jeg nok finde noget andet at lave

»Lige nu bruger vi et par 100 respiratorer i Danmark, og samme antal gælder for dødsfald. Vi er under en fjerdedel af det antal coronapatienter, vi i værste fald regnende med og gjorde klar til. Det er jo kun godt, at der er færre patienter, selvom vi så ikke har så mange forsøgsdeltager til vores projekter,« siger Thomas Benfield.

Er der blevet slået et for stort brød op og brugt for mange ressourcer i forhold til krisens egentlige situation?

»Nej, man kan ikke slå det for stort op, når man ikke ved, hvad man kan forvente. Min holdning er, at man hellere skal slå for meget op og så indskrænke hurtigt bagefter, som også er det, vi ser nu med genåbningen.«

Som Thomas Benfield ser det, har den danske strategi været helt korrekt, og det har været nødvendigt at lukke store dele af sundhedsvæsenet ned. Det har været fornuftigt at bruge mange ressourcer på at omskole personale til nye arbejdsopgaver og at lave ekstra COVID-19 afsnit.

På selve infektionsmedicinsk afdeling kommer genåbningen ikke til at have store konsekvenser, fordi coronavirussen vil være afdelingens eneste omdrejningspunkt i måneder endnu, vurderer Thomas Benfield. Dog regner han med, at et af de ialt fire covid-afsnit i brug på Hvidovre Hospital vil blive lukket ned over de næste dage, med mindre det bliver besluttet, at alle de andre hospitaler i hovedstaden skal lukke deres afsnit.

BLÅ BOG Thomas Benfield, 54 år Professor i infektionsmedicin på Københavns Universitet Overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital Læge fra Københavns Universitet 1992

»Jeg ser gerne, at der er to hospitaler i Region Hovedstaden, der tager sig af coronavirus, hvor vi er det ene. Så kan man frigøre ressourcer på de andre hospitaler, så de bliver ‘normalt fungerende’ og gør, som de plejer. Måske kan det også give overskud til at indhente nogle af de forsømte og udskudte opgaver,« siger han.

Ingen på Hvidovres infektionsafdeling menes at være smittet på vagt

16. april er der ifølge myndighederne 321 danskere, der er døde af COVID-19. Onsdag blev det offentligt kendt, at en praktiserende læge med praksis i Hvidovre er blandt dødsfaldene, og torsdag kom det frem, at en sosu-assistent fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital også er død af COVID-19.

»Det er trist, jeg har vidst det i flere dage og har også mødt dem. Ethvert dødsfald er en tragedie. Men det er desværre også forventeligt, at sundhedspersonale ville dø i denne epidemi,« siger Thomas Benfield.

Sundhedspersonale udgør en femtedel af de testede i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut. På Infektionsmedicinsk afdeling med mere 120 ansatte er en lille håndfuld testet positiv for COVID-19, fortæller Thomas Benfield.

»Jeg kan læse rapporter om, at op mod halvdelen af personalet på et hospital i Bergamo er smittede med coronavirus. Der ligger vi på under fem pct., og blandt de smittede hos os, menes ingen at være blevet smittet på arbejde. Det er måske en tarvelig reference, men vi er vant til denne slags opgaver, så vi er helt klar over, hvordan vi skal beskytte os for at undgå virussen,« siger han.