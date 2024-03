I årevis har Zaigham Saghir været med til at skubbe til udviklingen for at få et nationalt screeningsprogram for lungekræft indført i Danmark. Sammen med resten af Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) var han i 2021 med til at indsende et forslag om national screening til Sundhedsstyrelsen, og den indsats har nu båret frugt. Til efteråret påbegynder Sundhedsstyrelsen et nyt pilotprojekt, der over to år skal afdække mulighederne for lungekræftscreening i Danmark ved at screene 1.000 tidligere eller nuværende storrygere...