Sagen om lungekræftpakkerne: Fra ‘bør overveje’ til ‘skal henvise’

Siden 28. februar er kriterierne for, hvornår egen læge bør overveje at henvise og skal henvise til kræftpakkeforløb blevet skærpet. Nu skal enhver mistanke udløse henvisning til kræftpakkeforløb. Her er de vigtigste datoer.