Sundhedsstyrelsen: Vi har ikke skærpet retningslinjerne for lungekræftpakkeforløb

Sundhedsstyrelsen afviser, at retningslinjerne for, hvornår patienter med uspecifikke symptomer på lungekræft skal henvises til et kræftpakkeforløb, er blevet skærpet. »Når vi siger, at mistanke om kræft ikke kan gradbøjes, er det i forhold til patientrettigheder,« siger Lotte Klitfod, overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.