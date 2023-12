Hvis man får stillet en diagnose med ALK-muteret lungekræft, er Danmark ikke det værste sted i verden at leve. Det viser nye data, hvor forskere har indhentet information på, hvordan det går denne gruppe patienter her i landet. Det er positivt, at vi kan se, at vores patienter lever i så lang tid, som de gør. Samtidig er vores data formentlig de første nationale data på patienter med ALK-muteret ikke-småcellet lungekræft i verden Jon Lykkegaard Andersen, overlæge, Onkologisk Afdeling på...