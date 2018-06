Forhandlere strides om psykiatrien

Regeringen vil give psykiatrien et løft, men regionerne har svært ved at se det offensive i det aftaleudkast, regeringen har præsenteret ved økonomiforhandlingerne. »Jeg har på fornemmelsen, at regeringen gemmer på sine ønsker og visioner,« siger Stephanie Lose (V) formand for regionerne.