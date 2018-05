Sundhedsvæsenet har akut behov for førstehjælp, og presset bliver ikke mindre i fremtiden siger Stephanie Lose (V) op til regionernes økonomiforhandlinger med regeringen.

Lose: Et presset sundhedsvæsenet kræver investeringer

Danske Regioner indleder i dag forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi i 2019, og meldingen fra formand Stephanie Lose (V) er klar.

Hun mener, at dyr medicin og flere patienter inden for somatikken og psykiatrien gør, at det danske sundhedsvæsen er tvunget i knæ.

»Sundhedsvæsenet er allerede presset mange steder, og alle prognoser viser, at flere ældre og flere kronisk syge vil stille endnu større krav til sundhedsvæsenet. Når vi også fremover skal levere høj kvalitet til patienterne, skal der økonomisk velvilje til,« siger Stephanie Lose i en pressemeddelelse.

Tallene for sundhedsvæsenet understøtter Stephanie Loses bekymring om, at der med de øgede udgifter bliver slået hul i sundhedsbudgetterne.

Antallet af somatiske patienter er de seneste otte år steget med 12 pct., psykiatriske med 37 pct., og beløbet, der bruges på hospitalsmedicin, er steget med 59 pct. Samtidigt er antallet af læger, sygeplejersker, sosu-assistenter og andet sundhedspersonale steget med mindre end fem pct.

Bedre sundhed er i alles interesse

Stephanie Lose anerkender at sundhedsvæsenet er blevet opprioriteret siden årtusindeskiftet. Det gør hun på baggrund af Finansministeriets nye analyse, der viser, at sundhedsbevillingerne er øget med 43 pct. fra 2000-2017.

»Ret skal være ret, sundhedsvæsenet er blevet prioriteret, men de store ekstrabevillinger kom altså i 00’erne, hvorimod vi de seneste år har haltet bagefter. Et løft af regionernes økonomi er et løft af det danske sundhedsvæsen og dermed bedre hjælp til patienterne. Det må da være i alles interesse,« siger Stephanie Lose.

Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af ældre patienter særligt stige i takt med, at gennemsnitslevealderen bliver højere. Samtidig er antallet af en lang række patientgrupper allerede vokset markant siden slutningen af 00’erne, viser beregninger baseret på Landspatientregisteret.