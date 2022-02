Ny analyse fra KL tegner et tydeligt billede af det pres, som ældre patienter lægger på sundhedsvæsenet. Det stiller krav til, at en kommende ældrelov skal hænge sammen med en sundhedsreform, lyder det samstemmende fra KL, Danske Regioner og FOA.

Ny analyse: Hver anden over 80 år får hjælp af både kommunen og sygehuset i løbet af et år

Hver anden dansker over 80 år har i løbet af et år både brug for hjælp fra kommunen og fra hospitalsvæsenet

Det viser en analyse foretaget af KL’s nyhedsbrev, Momentum.

Man kan ikke se på ældreområdet uden også at se på sundhedsområdet Jacob Bundsgaard (S), formand, KL

Momentums beregninger, der er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, viser, at den stigende population af ældre har brug for hjælp på tværs af sektorer.

I 2020 fik 126.000 danskere over 80 år både hjælp af kommunen i form af enten rehabilitering, genoptræning, plejebolig, forebyggende hjemmebesøg, hjemmehjælp eller hjemmesygepleje og var samtidig i kontakt med et hospital, enten fordi de var indlagt eller var på et ambulant besøg. Det svarer til 46 procent, viser Momentums beregninger.

18 pct. af de +80-årige fik udelukkende hjælp af kommunen, mens 21 pct. udelukkende var i kontakt med sygehuset. Kun 15 procent af de +80-årige modtog hverken hjælp kommunalt eller var i kontakt med et hospital.

Analysen peger også på, at der i 2030 vil være 150.000 flere danskere over 80 år. Ifølge KL’s formand, Jacob Bundsgaard (S), kræver det handling, hvis fremtiden skal indeholde en god ældre- og sundhedsindsats.

»Behovet for en sundhedsreform er til at tage og føle på, for vi kan ikke bare løse udfordringen ved at gøre mere af det, vi allerede gør i dag. Vi har ikke hænderne til det – hverken i kommunerne eller regionerne,« siger Jacob Bundsgaard til Momentum.

Behov for gentænkning

Statsministerens nytårsløfte om at rydde op i bureaukratiet og skabe en ny ældrelov er nødt til at hænge sammen med en reform af sundhedsområdet, mener KL’s formand.

»Man kan ikke se på ældreområdet uden også at se på sundhedsområdet. Der er behov for en sundhedsreform, hvis vi skal kunne følge med de behov og ambitioner, vi har, for at danskerne får en god behandling i sundhedsvæsenet og en tryg alderdom. De ting hænger uløseligt sammen, når vi ser på befolkningsudviklingen, og hvad det er for nogle opgaver, vi står med i kommunerne. Set fra vores perspektiv, kan man ikke adskille de her to ting,« siger Jacob Bundsgaard.

Han bliver bakket op af sundhedsøkonom og professor ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Jakob Kjellberg.

»Hvis bare vi fortsætter som nu og fremskriver tallene for pleje- og sundhedsudgifter med det stigende antal ældre, så hænger det ikke sammen. Så vil kommunerne bryde sammen først, men få minutter efter vil sygehusvæsenet bryde sammen, fordi de ikke kan få udskrevet deres patienter. Vi bliver derfor nødt til at gentænke nogle ting. Og der håber jeg, at vi kunne finde ud af at tænke kasserne lidt bredere, for hvis vi skal finde løsninger inden for den enkelte kasse, så er det op ad bakke,« siger Jakob Kjellberg til nyhedsbrevet.

Siden statsministeren nævnte en ny ældrelov i sin nytårstale, har debatten kørt blandt områdets aktører, og diskussionen om ældrelov kontra sundhedslov har været central.

For Jakob Kjellberg er det vigtigste, at der bliver skabt en sammenhæng mellem de to områder. Og så ser han for sig, at en lang række opgaver skal flyttes fra hospitalerne og ud i det nære sundhedsvæsen.

»Men det skal ske mere struktureret og ikke bare via lidt medfinansiering som i dag. For det kræver et stærkt klinisk fagligt miljø, hvor en række mennesker, der arbejder inde på sygehuset i dag, i højere grad skal understøtte enten ved at være derude eller på anden vis. Hvordan det så skal lykkes i praksis er sværere at sige. Alternativet er dog, at vi bare skærer en skive af pølsen hvert år,« siger Jakob Kjellberg.

Ældrelov og sundhedsreform skal gå hånd i hånd

På hospitalerne oplever man allerede det stigende pres fra den støt stigende ældre population og derfor kan den bebudede ældrelov ikke stå alene, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

For os skal en ældrelov beskrive rammen omkring det at blive en del af ældreplejen Torben K. Hollmann, sektorformand, FOA

»Der er så mange ældre medborgere, der har sundhedsproblemstillinger, at sundhed er nødt til at blive tænkt ind, når vi taler om ældrelov. Vi ved, at antallet af kroniske sygdomme stiger med alderen, ligesom ældre typisk også har behov for behandling af for eksempel brud og infektioner. Det løser man ikke ved bare at sige: ‘Nu er alt frit’ og starte forfra med et helt tomt papir. De opgaver, der løses i kommunernes ældrepleje, er vigtige for både den enkelte og for sundhedsvæsenet. Det skal lovgivningen også kunne rumme,« siger Stephanie Lose til Momentum.

Hun har også blikket rettet imod afbureaukratisering og har også et øje på det arbejde, SOSU’erne udfører.

»I dag arbejder SOSU’erne under flere forskellige lovgivninger på ældreområdet. Det øger kompleksiteten i samarbejdet lige netop der, hvor behovet for samspil med det øvrige sundhedsvæsen er størst. Vi har et stort behov for et stærkt kommunalt sundhedsvæsen, og det bliver kun større på grund af demografiudviklingen og sygdomsmønstret blandt de ældre,« siger Stephanie Lose.

Hos FOA er man også optaget af, at en sundhedsreform skal gøre op med medlemmernes udfordringer med at skulle agere inden for forskellige lovgivninger, når de udfører deres arbejde.

»Det er jo det, der er hele udfordringen, og når man kigger rundt om ældreområdet, er det derfor ekstremt vigtigt, at vi får en sundhedsreform. Vi er jo heller ikke ligefrem 100 procent lykkedes med det nære sundhedsvæsen, så der er noget, der skal kigges på. Ældrelov eller ej,« siger Torben K. Hollmann, sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA, til nyhedsbrevet.

Men han understreger, at det er vigtigt at få vedtaget en ældrelov.

»For os skal en ældrelov beskrive rammen omkring det at blive en del af ældreplejen, og hvordan medarbejderne med deres faglighed møder den ældres liv og får det til at fungere. Det kan suppleres eller sammentænkes med sundhedsreformen. Men jeg tror, at statsministeren har gjort det klogt ved at tvinge os til at gentænke ældreområdet. For hun kunne også have givet en milliard, som vi ikke havde fået meget nytænkning ud af. Og penge alene kan desværre ikke overkomme denne udfordring,« siger Torben K. Hollmann.