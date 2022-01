Bred enighed om ambitiøst fagligt oplæg til 10-årsplan – nu er det op til politikerne at sikre samlet løft af psykiatrien

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i går det længe ventede faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien. Reaktionerne fra interesseorganisationer og faglige organisationer er positive, men der er bred enighed om, at politikerne nu med det klare anbefalinger i ryggen har et gevaldigt ansvar for at sikre en stærk psykiatri i fremtiden.