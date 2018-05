Regioner kræver stort økonomisk løft til psykiatrien

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sent tirsdag aften mødtes regeringen og Danske Regioner for tredje gang til møde om de igangværende økonomiforhandlinger. Psykiatriområdet var et af de helt store emner på dagsordenen, men der er stadig lang vej igen for at nå til enighed om en økonomisk ramme og konkrete initiativer, mener formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V). »Vi […]