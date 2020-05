Regioner: Markante stigninger i medicinudgifter i 2021

I 2021 vil medicinudgifterne ifølge Danske Regioner fortsætter med store stigninger, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse:

»Prognosen for 2021 viser, at medicinudgifterne vil stige mellem 600 og 750 millioner kroner,« står der.

Den vil ifølge Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, kunne mærkes i budgettet:

»Faktisk ser vi, at regningen til medicin både i år og til næste år kommer til at sluge en stor og voksende andel af vores budgetter,« siger Stephanie Lose i pressemeddelelsen.

Taktik

Pressemeddelelsen fra Danske Regioner er sendt ud samtidig med at økonomiforhandlinger for 2021 er i gang mellem regionerne og regeringen.

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen påpeger, at tidspunktet for medicin-prognosen ikke er tilfældigt.

»Det her er taktik. Der har været en tradition for, at regionerne frem til økonomiforhandlingerne har trukket forskellige tal frem,« siger han.

Udgifterne til medicin er støt stigende: Skønnet for årets og næste års medicinudgifter angiver en stor og stigende vækst i medicinudgifterne på mellem 600 og 750 millioner kroner. Sygehusmedicin dækker over den medicin, som patienter behandles med på sygehusene. Tilskudsmedicin dækker over receptpligtig medicin, hvor regionerne betaler et tilskud. Årsagen til, at særligt tilskudsmedicin forventes at stige i 2021 skyldes prisstigninger, og at danskerne forventes at bruge mere medicin. Den anslåede stigning i medicinudgifter på mellem 600 og 750 millioner kroner dækker både over en stigning i tilskudsmedicin og sygehusmedicin. Kilde: Danske Regioner

Væksten skønnes at fordele sig på 376 millioner kroner til tilskudsmedicin samt 240 og 400 millioner kroner til sygehusmedicin, står der i pressemeddelelsen fra Danske Regioner. Og noget af væksten skyldes bl.a. lægemidlet Osimertinib, der bliver givet til mellem 100 og 300 lungekræftpatienter årligt og som koster regionerne en ekstra regning på op mod 80 mio. kroner årligt.

Bør staten acceptere de stigende medicinudgifter og punge ud – eller er der en grænse for, hvad man bør acceptere?

»Staten vil ikke acceptere stigende medicinudgifter ukritisk. Ved en økonomiaftale vil der sandsynligvis komme et beløb ind til sygehusmedicin og tilskudsmedicin, men det vil ikke blive det beløb, som regionerne selv skitserer på mellem 600 mio. kr og 750 mio. kr,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Han uddyber:

»Den måde, det kommer til at foregå på, er, at de afsætter et beløb til sundhedsvæsenet. Oven i lægges et beløb til stigende medicinpriser. Det har været modellen i flere år.«

Hvor meget vil du vurdere, at regionerne bør tilføres, hvis der skal være penge til at dække medicinudgifter, det demografiske træk og corona-regningen?

»Der vil de nok komme hen imod de 1,5 mia.kr. De har selv spillet ud med to mia. kr. Oveni kommer corona-regningen samt de stigende medicinudgifter. Der er ikke tradition for, at man får, hvad man beder om. Hvis vi skal lave et stille væddemål, vil jeg tro, de får omkring de 1,5 mia. kr. plus det løse til stigende medicinudgifter,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Han uddyber baggrunden for estimatet:

»Hvis du følger Finansministeriet, vil de sige, det demografiske træk er 0,7 pct. Hvis du følger VIVE, så er det demografiske træk nok tættere på en pct. En pct .af 120 mia. kr er 1,2 mia. kr. Så du skal op på et sted omkring 1,5 mia. kr. De vil nok få lidt oveni de 1,5 mia. kr til medicin, så det er synliggjort, at de har fået til medicin,« siger han.

Corona-regningen

I 2020 får regionerne en ekstraregning på grund af corona-pandemien.

Det store spørgsmål bliver, hvordan stor regningen bliver, og hvordan den skal dækkes, fortæller Kjeld Møller Pedersen.

»Hvis vi tager økonomiforhandlinger, som de plejer at være, så ville man i 2021 ikke regne så meget med corona-regningen, for den er faldet i år. Det er interessant, om man både vil se på budgettet for 2021 og corona-regningen samtidigt, altså hvor man fra Finansministeriets side forsøger at klumpe det hele sammen,« siger han.

For at skabe klarhed i økonomien mener Kjeld Møller Pedersen, at det er mest hensigtsmæssigt, at tage corona-regningen særskilt fra økonomiaftalen:

»Corona-regningen er der ikke noget menneske, der kan sige, hvor stor den bliver. Jeg synes, man skal tage corona-regningen i år særskilt, så man kan se, hvad der er hvad. Så når jeg siger 1,5 mia. kr plus medicin, er det 2021 rent. Lad så bare corona-regningen være uspecificeret,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Det har ikke været muligt for Dagens Medicin at få et interview med Stephanie Lose inden artiklens deadline.