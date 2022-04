Fordommene blev gjort til skamme

Et halvt år i retspsykiatrien er overstået for læge Jesper Nørgaard Kjær, som vi følger i serien ‘Psykiatrien set indefra’. Det har givet ham mulighed for længere forløb med patienter og et indblik i en type patienter og arbejdsgange, han ikke har mødt før.