Mulighederne for frit at ytre sig om problemer med patientsikkerhed og arbejdsvilkår på akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup får nu en række sygeplejersker til at kritisere afdelings- og hospitalsledelsen. Det er helt uhørt, at en så dygtig og empatisk læge skal presses til opsigelse, når han kæmper for patientsikkerheden Jeannette Leth, akutsygeplejerske, Gødstrup De mener, at ledelsen gennem blandt andet intimidering, offentlig udskamning på personalemøder og trusler om tjenstlige samtaler forsøger at lukke munden på ansatte, der både internt og i...