Det var nærmest sagt som en joke, da Matilde Eriksen bad cheflæge Jørn Munkhof Møller, akutmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital, om en introstilling på 20 timer. For hun troede egentlig ikke, at han ville gå med til det. Men cheflægen opfordrede hende til at søge, og kort tid efter var der lavet kontrakt om 22,3 timer pr. uge. Det var i sommeren 2022. »Jeg tænker, jeg har vist, at det kan fungere med deltid – og at en 60 pct....