En række sygeplejersker på akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup har over for Dagens Medicin beskrevet, at de har følt sig trynet og frosset ud af deres egen ledelse, når de givet udtryk for bekymringer for patientsikkerheden på akutafdelingen både internt eller i medierne. Flere har blandt andet oplevet at blive trukket fysisk til side på gangene for at skulle stå ‘skoleret’ på baggrund af ting, de har ytret på private, sociale medier, og at ‘blive smidt under bussen’ til personalemøder på...