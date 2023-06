Erhvervspsykolog om akutafdelingen på Gødstrup: En smeltedigel af svære omstændigheder

En række ansatte fra akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup beskylder ledelsen for at skabe et ubehageligt arbejdsmiljø. Alt tyder på, at ledelsen ikke har brugt nok tid på at etablere et ordentligt menneskeligt fundament, vurderer erhvervspsykolog Mette Møller.