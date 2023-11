Hvis du som yngre læge er på udkig efter en introstilling eller en hoveduddannelsesstilling på deltid, er det ikke længere helt umuligt. Lytter man til de uddannelsesansvarlige overlæger i såvel Nord- og Midtjylland som Sjælland, er deltid og fleksible aftaler et fænomen, der vinder frem på sygehusafdelingerne. »Deltid er up coming, og jeg har forståelse for, at nogle unge læger ønsker det på bestemte tidspunkter i deres lægeliv,« siger Anja Kirstein, der er uddannelseskoordinerende overlæge på Aalborg Universitetshospital. For syv-otte...