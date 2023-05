Han vidste godt, at det kunne ende grimt. Derfor havde han forsøgt at forberede sig på konsekvenserne, selvom han længe havde et håb om, at det aldrig ville nå dertil. Men han havde ikke forventet, at det ville ende med hyppig hjertebanken, en sygemelding, og at han i sidste ende opsagde et job, som han elskede. I slutningen af sidste år sendte overlæge Anders Møllekær sammen med sine kolleger på akutafdelingen et bekymringsbrev til ledelsen på Regionshospitalet Gødstrup i Region...