Risikoen ved COVID-19 falder for patienter behandlet med CAR-T

Under coronapandemien var personer behandlet med CAR-T mere sårbare over for at få alvorlige sygdomsforløb eller at dø ved smitte med COVID-19. Nu viser et nyt studie, at risikoen er faldet markant, og at det ikke er en dødsdom for personer, der har været behandlet med CAR-T, hvis de smittes med COVID-19.