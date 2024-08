En af verdens dyreste former for behandling har netop fået en tommelfinger opad af den britiske sundhedsmyndighed NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Det drejer sig om den CRISPR-baserede genterapi Casgevy (exagamglogene autotemcel), der er udviklet af Vertex og CRISPR Therapeutics til behandling af patienter med de to sygdomme seglcelleanæmi og beta-thalassæmi. NICE valgte i marts at sige nej tak til Casgevy til patienter med seglcelleanæmi, fordi sundhedsmyndigheden fortsat manglede beviser for effekt. Til gengæld anbefaler NICE nu...