Inden for behandling af diffust storcelle B-celle lymfom (DLBCL) er der dukket to store stjerner op på himlen de seneste år. Her taler vi om CAR T-celleterapi og bispecifikke antistoffer. Begge behandlinger har vist sig meget effektivt at kunne bringe både den progressionsfrie overlevelse og generelle overlevelse op på niveauer, som læger for få år siden ikke troede muligt. Behandling med CAR T gavner dog ikke alle patienter lige godt. Har en patient med DLBCL som eksempel TP53 mutation, falder...