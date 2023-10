Inden for de seneste år er det blevet soleklart, at behandling af forskellige former for kræft med CAR-T-celleterapi rummer et enormt potentiale for at øge overlevelsen eller endda muligvis kurere patienter med ellers uhelbredelige kræftsygdomme. Nu er turen så kommet til patienter med myelomatose, og i den henseende er også danske læger med helt fremme, når der skal laves forsøg med disse potentielt revolutionerende behandlinger. Nu mangler vi bare at se, at responsraterne også kommer med en øget overlevelse, og...