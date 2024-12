Lif: Kræver politisk vision, hvis vi ikke skal tabe avancerede terapier til sjældne sygdomme på gulvet

Det er et problem, at mange nye avancerede celleterapier, genterapier og vævsterapier til sjældne sygdomme aldrig bliver til noget, fordi de er for dyre at udvikle og producere, når patientgrupperne er små. Lægemiddelindustriforeningen, Lif mener bl.a. at der er behov for en politisk vision på området, samt en række andre tiltag.