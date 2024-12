Ved verdens største kongres for blodsygdomme, årskongressen for American Society of Hematology (ASH), der blev afholdt i forrige uge, fremlagde forskere fra Hong Kong resultater fra et tidligt klinisk forsøg med en ny dobbelt CAR-T-celleterapi til børn med B-celle akut lymfoblastisk leukæmi (B-ALL). CAR-T-celleterapier udvikles normalt til at angribe én receptor på overfladen af kræftcellerne, men den nyudviklede CAR-T-celleterapi er målrettet både CD19 og CD22 for ekstra effekt. Det tidlige kliniske studie viser, at det bestemt kan betale sig at...