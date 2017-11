Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I tre indlæg i Dagens Medicin (1), Ugeskrift for Læger (2) samt Berlingske (3) hævder OUH direktionen ved Michael Dall at have handlet på Svendborg sagen, »der har gjort vore yngste kolleger utrygge«, og man opfordrer til »tidstro dokumentation til gavn for patienter og personale». Det anføres, at Svendborg dommen »ikke udvider kravet til dokumentation«. […]