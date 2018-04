Desværre vil endnu mere detailregulering og forsøg på at gøre reglerne ’klarere’ imidlertid løbe en risiko for netop at befordre sidstnævnte.

Midt i den glæde, der mange steder måtte være over Svendborgsagens udfald, finder nogle særligt ivrigt bekymrede sundhedsjurister fluks anledning til spekulationer om at dommen ikke er så klar og principiel, som læger ’kunne ønske’, er udtryk for ’størst mulige dissens’, ligesom det er blevet fremført, at der fortsat er mangel på klarhed om journalføringskravene.

Forinden har den megen debat om sidstnævnte nærmest reflektorisk affødt krav om yderligere regelspecificering, vist nok med det optimistiske håb, at reguleringen f.eks. utvetydigt skulle kunne beskrive lige nøjagtigt Svendborgsagens situation. Samtidigt sporer man i debatten en frygt for yderligere sundhedsjuristeri og dokumentationstyranni.

Desværre vil endnu mere detailregulering og forsøg på at gøre reglerne ’klarere’ imidlertid løbe en risiko for netop at befordre sidstnævnte. Som praktikerne oplever det i hverdagen, indebærer vurderingen af journalføringspligtens udstrækning i hvert enkelte tilfælde fagspecifikke, ofte meget konkret opbundne elementer og stillingtagen.

I nogle tilfælde er vurderingen forholdsvis simpel og let relatérbar til reglerne, men i en del situationer afhænger den af en bredere vifte af kontekstuelle faktorer, som klinikere med ’fingrene i mulden’ faktisk kender bedst til. I et stort antal offentligt tilgængelige sager har Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn allerede taget stilling til konkret applikation af journalføringsreglerne i forskellige mere eller mindre unikke tilfælde.

Spørgsmålet, om der i forbindelse med journalføringen i Svendborgsagen overhovedet er udvist uagtsomhed, er ikke så meget mere interessant end i disse talrige disciplinærnævnssager.

Og det er ikke et spørgsmål, som man kunne forvente, at Højesteret skulle tage stilling til. I denne i øvrigt dybt ulykkelige sag kan man i første omgang hæfte sig ved, at Højesteret afstår fra bagklogskab. Højesteret har i disciplinæransvarsvurderingen øje for kompleksiteten og ’team’-aspektet i moderne sygehusbehandling, iagttager stedlige kutymer for kommunikation, arbejdsfordeling og gensidige forventninger, lige som det står klart at diverse deliberationer over journalføringspligten i sagen ikke kan føre til strafansvar for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.