Jeg vil behandle Vangsted med respekt på døgnvagten

I morgen har jeg som intensivoverlæge fornøjelsen af at have direktør for Styrelse for Patientsikkerhed (STPS), Anne-Marie Vangsted, med på vagt. Jeg respekterer meget, at hun vil møde op på udebane. Jeg garanterer, at hun vil blive behandlet høfligt og respektfuldt.

Vagter på intensiv er travle. Man kan ikke vende tilbage efter talrige akutte brandslukninger og dokumentere mindre ting. Når vagten er slut, sidder man ofte efter arbejdstid med lidt tunge øjne og dokumenterer større ting, der åbenlyst skal dokumenteres.

Ægte patientsikkerhed defineres dog ikke ved et hævesænkebord på Islands Brygge. Det defineres og udøves af den enkelte dedikerede og samvittighedsfulde læges eller andre sundhedspersoners tillidsfulde møde med patienten.

Derfor vender jeg i morgen magtpyramiden om, så den ikke længere er på hovedet. På vagten bærer jeg tælleren, og aktiverer den hver gang jeg laver en nødvendig – ofte livreddende – mundtlig ordination, som ifølge STPS og landsretten er groft forsømmelig i papirvirkeligheden. Jeg definerer i morgen, som læge og den eneste af de to tilstedeværende med sundhedsfaglig indsigt, den kliniske virkelighed og den ægte patientsikkerhed, som ikke kan nedskrives i cirkulærer.

Det er den lektie, jeg håber, at Anne Marie Vangsted tager med hjem i sin nu 20 timer lange kliniske ballast som udgangspunkt for at kontrollere, dømme og sanktionere læger og andre sundhedspersoner i et magtfuldkomment microkosmos på Islands Brygge, som –hvad angår magtens tredeling – mere ligner Machiavellis end Montesquieus univers.