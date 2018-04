I kan ikke regne med, at jeres menige medarbejdere under personligt strafansvar både tager skraldet, når noget går galt , og samtidig kæmper værdikampen for jer for at lovliggøre de rammer, I tilbyder landets sundhedsansatte.

I en kronik i Berlingske Tidende understreger de to århusianske juraprofessorer Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard Mørup den fortsatte journalføringspligt, at den ikke skal ændres en tøddel efter Svendborgsagen, og at vi læger bare skal sige fra, hvis vi ikke kan leve op til den. Så skal vores ledelse nok løse det for os.

Jeg klandrer ikke juristerne for naturligt nok at forstå verden ud fra et juridisk paradigme. Fingeren på pulsen i et presset sundhedsvæsen har de to juraprofessorer dog ikke. Og det er næppe heller deres opgave.

Vi læger har dog netop igen og igen sagt fra, højt og tydeligt, også i medierne, og pointeret, at vi ikke kan leve op til journalføringskravene og samtidig overholde produktionskravene under de givne rammer. Det er i øvrigt ikke helt gratis at gøre som menig læge i et topstyret sundhedsvæsen i Danmark, hvor whistleblowing ikke er videre velkomment.

Om juristerne så mener, at vi skal gøre det hver gang, altså sige fra f.eks. kl. tre om natten og kalde den ledende overlæge og direktøren ind, mens patient efter patient lider nød, det er uklart.

Problemet er, at vi som læger tjener to herrer: Under personligt strafansvar står vi skoleret over for Styrelsen for Patientsikkerhed og domstolene med deres journalføringskrav, og samtidigt forlanger vores arbejdsgivere – regionerne – samlebåndsproduktion i et stedse stigende tempo. Disse to nådige herrer har således uforenelige krav. Det er på tide, de bliver enige.

Så, afdelingsledelser, direktioner og regioner landet over: Nu må I komme ud af busken. I kan som ansvarlige chefer ikke regne med, at jeres menige medarbejdere under personligt strafansvar både tager skraldet, når noget går galt , og samtidig kæmper værdikampen for jer for at lovliggøre de rammer, I tilbyder landets sundhedsansatte og patienter i en produktion, der hvad angår lovlighed reelt ligger mere end i gråzonen, jævnfør juraprofessorernes udlægning og en kneben 4:3 dom i Højesteret. I kan ikke længere sidde på hænderne. Gå nu som ledere forrest. Hvor er jeres røst?