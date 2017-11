Ytringsfrihed på OUH?

Åbent brev til ledelsen på OUH: Vi vil på det kraftigste opfordre jer til at træde et skridt tilbage og gøre jer helt grundlæggende overvejelser om jeres egen ledelsesageren og den ageren, I har forledt til – har den været egnet til at (re-)etablere og/eller fastholde den tillid, der nødvendigvis må være mellem ‘maskinrum og kommandobro’.