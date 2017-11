Vi vil ikke dømmes som kriminelle, fordi vi begår en utilsigtet hændelse. Hospitalernes ledelser må bakke os op, og så vil det være på sin plads med en ankeinstans for de afgørelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed træffer.

Det er på alle måder en tragisk sag. En patient, der har sukkersyge og indlægges med mavesmerter, dør senere på hospitalet i Svendborg. To læger bliver stillet for retten anklaget for forsømmelse i forbindelse med patientens indlæggelse. I byretten frifindes de begge. I Landsretten dømmes den ene – den yngste og mindst erfarne, som stod […]