I onsdags skete det igen. En læge blev indkaldt til en samtale på chefens kontor umiddelbart efter, at lægen offentligt havde ytret sig kritisk om sin arbejdsplads. Lægen hedder Kristian Rørbæk Madsen, og hans brøde består i, at han i Dagens Medicin og Ugeskrift for Læger offentligt har luftet sine frustrationer over et stort arbejdspres […]