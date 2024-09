Overlægeforeningens formand frygter, at manglende efteruddannelse efterlader en lægestand i stilstand

Penge og tid står for ofte i vejen for overlægers efteruddannelse, viser ny undersøgelse. Susanne Wammen mener, at manglende efteruddannelse går ud over patienterne og kvaliteten af fremtidens sundhedsvæsen.